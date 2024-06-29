Барселона продала історичного гравця за нуль євро – каталонцям залишається вірити в майбутнє
Захисник Барселони Сержиньйо Дест остаточно перейде до ПСВ.
Барселона офіційно підтвердила перехід американського захисника Сержиньйо Деста до ПСВ.
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Минулий сезон американець провів у ПСВ на правах оренди. Раніше у нідерландців була можливість придбати гравця за 10 мільйонів євро, оскільки в угоді між клубами був пункт про викуп гравця. Та в результаті Дест переходить безкоштовно. Контракт Сержиньйо з ПСВ розрахований на чотири роки. Також "кулес" зберегли за собою частку від перепродажу гравця в майбутньому.
До слова, минулого сезону за ПСВ Дест зіграв 37 матчів, забив 2 голи та віддав 7 асистів. Варто зазначити, що Дест — перший американський футболіст в історії Барселони.
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