Барселона продала Деніса Суареса у Сельту

Півзахисник Барселони Деніс Суарес перейшов у Сельту.

Сельта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання півзахисника Деніса Суареса. Контракт розрахований на 4 роки. За неофіційною інформацією, клуб з Віго заплатив 12,9 млн євро. У новій команді хавбек гратиме під 6-м номером.

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Футболіст є вихованцем академії галісійців, після чого перейшов спочатку до Манчестер Сіті, а потім до Барселони, де спочатку виступав за резервну команду. Другу половину сезону 2018/19 на правах оренди провів у складі лондонського Арсенала, з яким дійшов до фіналу ЛІги Європи, де поступився Челсі (1:4).

Сельта за підсумком минулого сезону не змогла пробитись у єврокубки.

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