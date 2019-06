Барселона привітала Коутінью з днем народження, але фанати Ліверпуля все зіпсували – жорстокий тролінг з ПСЖ на радарі

Хавбек Барселони Філіппе Коутінью піддався глузуванню з боку фанатів своєї колишньої команди.

Каталонці, мабуть, не вітали б свого гравця з 27-річчям у клубному твіттері, якби знали, чим це завершиться. Звичайнісіньке "Happy Birthday" викликало нечувану реакцію з боку прихильників Ліверпуля, які забомбили соціальну мережу Барселони знущальними привітаннями на адресу Коутінью.

Фанати мерсисайдців, неначе змовившись, дражнили бразильця кубком Ліги чемпіонів, а також тріумфальними світлинами після перемоги над Тоттенхемом. Таким чином Коутінью відкрито натякнули, що він припустився помилки, вирішивши проміняти Енфілд на Камп Ноу.

Нагадаємо, що трансфер бразильця обійшовся Барселоні у 160 млн євро, враховуючи бонуси. Він став найдорожчим футболістом в історії каталонського клубу, однак за півтора року не виправдав покладених на нього сподівань. Через регулярні провали Коутінью "кулес" серйозно розмірковують над його продажем у літнє трансферне вікно.

Можливо, найкращим подарунком для гравця, який переживає смутні часи на Камп Ноу, стане перехід у ПСЖ. Принаймні Mundo Deportivo запевняє, що представники Філа провели декілька раундів перемовин зі спортивним директором парижан Антеро Енріке.

Happy Birthday thanks for the best gift you ever bought @LFC ? hope your backs alright these days! pic.twitter.com/6sNDPSRivK