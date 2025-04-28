Барселона принизила одноклубників Зубкова та Сікана у фіналі юнацької ЛЧ – требл каталонців з історичним рекордом
Барселона U-19 розгромила однолітків з Трабзонспора у фіналі Юнацької ліги УЄФА (4:1). Звіт матчу читайте на "Футбол 24".
Трабзонспор проводив історичний сезон. Раніше турецькі клуби не пробивалися навіть у плей-офф юнацької ЛЧ. На шляху до фіналу "бордово-сині" розібралися з Ювентусом, Інтером, Аталантою і Зальцбургом. "Кулес" натомість могли стати першим триразовим переможцем турніру. Щоправда, востаннє Барса здобувала цей трофей ще 6 років тому, розгромивши Челсі (3:0). У півфіналі команда легендарного Жуліано Беллетті мінімально переграла АЗ Алкмаар, а в Каталонії заговорили про подвійний требл – підопічних Фліка та хувеніля, який вже виграв лігу (División de Honor Juvenil) і Кубок.
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Барса прогнозовано забрала м'яч, володіючи ініціативою. Каталонцям вдалося вийти вперед уже на 11-й хвилині. Кім Жунєнт прорвався через середину, покотив на Діарра, а той більярдним ударом з лінії штрафного влучив у правий від кіпера кут.
"Блаугранас" продовжували красиво комбінувати, але подвоїли рахунок після стандарту. Фарре виграв повітря, а Куенка опинився першим на добиванні. Турки до середини тайму відповіли двома небезпечними контрвипадами. З пострілом Турана впорався Яакобішвілі, а Малкочоглу пробив по горобцях.
Одноклубники Зубкова та Сікана могли "горіти" 0:3 ще до перерви, але шедевральний удар Ернандеса за комірець кіперу скасували через офсайд. Підопічні Беллетті заслужено пішли відпочивати з комфортною перевагою у рахунку, переважаючи Трабзонспор за володінням (62% на 38%) та ударами (7-3).
На старті другої половини турки виконали три кутові поспіль, один з яких ледь не завершився голом Індже. Каталонці теж не відсиджувались в обороні. Діарра не зумів переграти кіпера ударом у ближній. Утім, "кулес" вдалося зробити рахунок розгромним через декілька хвилин. Триходівка Жунєнт-Діарра-Альба завершилась ефектним пострілом останнього метрів з 13-ти.
Нестримний Діарра оформив дубль на 68-й. Прадас після закидання на вільний простір легко прибрав захисника, асистувавши малійцеві, який записав до свого активу 2+1. За кілька хвилин до фінального свистка Тібукоглу відзначився голом престижу... і заплакав. Барселона у підсумку здобула розгромну перемогу, встановивши рекорд турніру за кількістю виграних трофеїв (3).