Усман Дембеле отримає пропозицію від Барси продовжити співпрацю до 2025 року зі щорічним збільшенням зарплати, повідомляє Diario Sport.

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Каталонці сподіваються на швидку відповідь, адже у випадку відмови, "блаугранас" вже влітку виставлять француза на трансфер. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до літа 2022-го. Усман хотів би залишитись у Барселоні, але його оточення переконане, що це погана ідея.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Дембеле зіграв у 23-х матчах, в яких відзначився 5-ма голами. У 2017-му Барса заплатила за Усмана Борусії Д 135 млн євро.

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