Барселона приготувала новий контракт для Дембеле – оточення скандального форварда виступає проти
Нападник Барселони Усман Дембеле стоїть перед важливим вибором.
Усман Дембеле отримає пропозицію від Барси продовжити співпрацю до 2025 року зі щорічним збільшенням зарплати, повідомляє Diario Sport.
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Каталонці сподіваються на швидку відповідь, адже у випадку відмови, "блаугранас" вже влітку виставлять француза на трансфер. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до літа 2022-го. Усман хотів би залишитись у Барселоні, але його оточення переконане, що це погана ідея.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Дембеле зіграв у 23-х матчах, в яких відзначився 5-ма голами. У 2017-му Барса заплатила за Усмана Борусії Д 135 млн євро.
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