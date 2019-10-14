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Барселона придивляється до зіркового португальця з Мілана

11:03 666 Читать на русском
Барселона придивляється до зіркового португальця з Мілана
Рафаель Леау / Sempre Milan

Іспанська Барселона готується до зміни поколінь і вже підшукує альтернативу своїм чинним лідерам.

До списку потенційних новачків каталонського гранда потрапив форвард Мілана та молодіжної збірної Португалії Рафаель Леау, інформує A Bola.

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Каталонці помітили талановитого гравця ще коли той виступав за молодіжку лісабонського Спортінга, а потім слідкували за ним у Ліллі.

Повідомляється, що Барселона також цікавиться іншими молодими нападниками: Доніеллом Маленом з ПСВ, Віктором Осімхеном з Лілля та Лаутаро Мартінесом з Інтера.

Нагадаємо, Рафаель Леау перейшов у Мілан влітку 2019-го року з Лілля. "Россонері" заплатили за перехід 20-річного футболіста 30 мільйонів євро.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Трансфери Барселони Рафаель Леау Рафаель Леау Мілан Мілан Трансфери
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