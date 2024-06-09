Нападник Хетафе Борха Майораль потрапив у сферу інтересів Барселони. Як інформують AS і Mundo Deportivo, каталонський клуб бачить у форварді заміну Вітору Роке – "блаугранас" шукають нападника, який здатний підмінити Роберта Лєвандовскі без втрати якості.

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Контракт Майораля з Хетафе розрахований до літа 2027 року, він заробляє 4,7 млн євро. Це – найвища зарплата в клубі. Повідомляється, що Барселона вже зв'язалася з представниками гравця з метою з'ясувати, чи зацікавлений Борха в цьому трансфері. Він є вихованцем Реала і перебував на контракті столичної команди цілих 7 років, під час яких встиг пограти в оренді за Вольфсбург, Леванте і Рому.

У сезоні 2023/24 Майораль забив 17 голів у Ла Лізі, але на початку березня отримав серйозну травму та вибув до кінця сезону. Він пропустить Євро-2024.

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