Фактично аргентинець не був гравцем каталонців від 30 червня, коли завершився його контракт. Однак ні у кого не було сумнівів, що сторонам вдасться домовитися про продовження співпраці.

Мессі більше не гратиме за Барселону – офіційна заява каталонського клубу

Сьогодні Барселона повідомила, що угоди було досягнуто, але зареєструвати контракт не дозволяють фінансові правила Ла Ліги. Відтак, Мессі змушений шукати собі новий клуб, що вже підтвердили каталонці.

Тим часом прес-служба "синьо-гранатових" вже прибрала профіль аргентинця з офіційного сайту, хоча відколи Мессі став вільним агентом, цього не робили.

До слова, Лео усю професіональну кар'єру провів у столиці Каталонії. Мессі дебютував за першу команду Барселони у жовтні 2004-го. Відтоді форвард разом із "синьо-гранатовими" виграв 35 трофеїв, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів.

Може сісти у в’язницю – чому Мессі не продовжив контракт з Барселоною