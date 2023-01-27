Барселона презентувала яскравий 4 комплект форми
12:24 - Читать на русском
Каталонський гранд представив перше екіпірування у новому 2023 році.
Педрі, Ансу Фаті та Серхі Роберто взяли участь в ефектній презентації на дахах, де відкривається красивий вид на Барселону.
Збірна Італії презентувала нову форму – зміна спонсора вперше за 20 років, цікавий елемент і майбутня битва з Україною
Четверта форма "блаугранас" у сезоні виконана у жовтому та червоному кольорах. Вперше команда Хаві Ернандеса одягне її вже завтра, 28 січня, у поєдинку проти Жирони, який розпочнеться о 17:15.
Нагадаємо, Барселона очолює Прімеру, випереджаючи мадридський Реал на 3 залікові бали.
Барселона вийшла у півфінал Кубка Іспанії – хитрий гол Дембеле приніс перемогу над Сосьєдадом
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter