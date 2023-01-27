Каталонський гранд представив перше екіпірування у новому 2023 році.

Педрі, Ансу Фаті та Серхі Роберто взяли участь в ефектній презентації на дахах, де відкривається красивий вид на Барселону.

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Четверта форма "блаугранас" у сезоні виконана у жовтому та червоному кольорах. Вперше команда Хаві Ернандеса одягне її вже завтра, 28 січня, у поєдинку проти Жирони, який розпочнеться о 17:15.

Нагадаємо, Барселона очолює Прімеру, випереджаючи мадридський Реал на 3 залікові бали.

Un homenaje a nuestras raíces. Una nueva equipación con mucho sentimiento.



+????????? +????̧? pic.twitter.com/UNFUcUCh06 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 27, 2023

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