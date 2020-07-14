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Барселона презентувала нову форму на наступний сезон – каталонці повертаються до традиційного стилю

15:07 - Читать на русском
Барселона презентувала нову форму на наступний сезон – каталонці повертаються до традиційного стилю
Фото ФК Барселона

Барса вирішила розрадити вболівальників, які вже змирились з втратою золотих медалей Ла Ліги.

Каталонський гранд оприлюднив фото комплекту домашньої форми "блаугранас" на сезон 2020/21.

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Нове екіпірування виконане традиційно у синьо-гранатови кольорах, дизайнери вирішили повернути на форму класичні смуги. Нагадаємо, минулорічні футболки каталонців були розкритиковані через дизайн з квадратами, що нагадувало форму збірної Хорватії.

Нагадаємо, за два тури до завершення сезону Прімери Реал лідирує, випереджаючи Барселону на 4 очки.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Футбольна форма
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