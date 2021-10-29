Серхі Бархуан приступив до своїх обов'язків на посаді керманича Барси.

Президент Барселони Жоан Лапорта представив команді виконувача обов'язків головного тренера "блаугранас" Серхі Бархуана.

Барселона звільнила Кумана під час польоту з Мадрида

49-річного фахівця тепло зустріли футболісти. Нагадаємо, іспанець замінив на посаді наставника каталонців Рональда Кумана, якого звільнили після поразки від Райо Вальєкано. До підвищення Бархуан працював на посаді головного тренера молодіжки Барси.

За інформацією ЗМІ, Барселона зараз намагається з Аль-Саддом щодо завпрошення Хаві.

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