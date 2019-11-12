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Барселона презентувала новий комплект форми – яскравий дизайн в кольорах Каталонії

16:28 616 Читать на русском
Барселона презентувала новий комплект форми – яскравий дизайн в кольорах Каталонії
Гравці Барселони / Reuters

Барселона разом зі своїм технічним спонсором підготувала особливий комплект форми до 120-річного ювілею клубу.

Відеопрезентація нового екіпірування була опублікована на офіційному сайті Барселони.

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Новий комплект виконаний у жовтому кольорі з діагональними червоними лініями, які нагадують подряпини. Це вже четверта форма поточного сезону для чинних чемпіонів Іспанії, які 29 листопада відзначатимуть своє 120-річчя. З цієї нагоди Барселона хотіла вкотре нагадати про свій зв'язок з рідним регіоном, його культурою та головними цінностями.

Додамо, що технічним партнером "блаугранас" залишається американська компанія Nike.

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Легендарна перемога Динамо над Барселоною увійшла до рейтингу найкращих матчів в історії Ліги чемпіонів
12:15
16630
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