"Як нападник я хочу забивати голи, щоб допомагати команді, це найкраще рішення. Це новий виклик для мене. У футболі завжди потрібно бути спраглим, і я такий. Завжди хочу забивати та завжди хочу перемагати. Хочу творити тут історію.

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Мені подобається бути частиною команди. Я просто хочу зіграти у наступному матчі. Все, що сталося протягом останніх кількох днів, було неймовірним. Я вже зміг взяти участь у деяких тренуваннях.

Дуже радий бути тут. Дістатися сюди було непросто, але я нарешті прибув. Це чудово. Вчора я спостерігав за перемогою команди та побачив, що це колектив з великим потенціалом та чудовою якістю", – сказав Лєвандовскі.

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