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Барселона презентувала Брейтвейта – новачок "синьо-гранатових" отримав номер

20:34 693 Читать на русском
Барселона презентувала Брейтвейта – новачок "синьо-гранатових" отримав номер
Мартін Брейтвейт / ФК Барселона

Каталонський клуб провів презентацію свого нового форварда Мартіна Брейтвейта, який перейшов з Леганеса.

Гравця збірної Данії презентували на Камп Ноу. Брейтвейт виступатиме за Барселону під 19 номером.

"Барселона – моя мрія, Мессі – найкращий", – Брейтвейт дав традиційний коментар новачка каталонців

Нагадаємо, що "синьо-гранатові" виклали за 28-річного футболіста 18 млн євро і встановили суму відступних за данця у розмірі 300 млн євро. Брейтвейт підписав контракт до літа 2024 року.

Дебютувати за Барселону новачок команди може вже в суботу, 22 лютого – каталонці прийматимуть Ейбар.

Барселона та Брейтвейт: навіщо данець "блаугранас", його сильні сторони, конкуренти і чому цей перехід – гроші на вітер

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Мартін Брейтвейт Мартін Брейтвейт
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