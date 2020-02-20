Барселона презентувала Брейтвейта – новачок "синьо-гранатових" отримав номер

Каталонський клуб провів презентацію свого нового форварда Мартіна Брейтвейта, який перейшов з Леганеса.

Гравця збірної Данії презентували на Камп Ноу. Брейтвейт виступатиме за Барселону під 19 номером.

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Нагадаємо, що "синьо-гранатові" виклали за 28-річного футболіста 18 млн євро і встановили суму відступних за данця у розмірі 300 млн євро. Брейтвейт підписав контракт до літа 2024 року.

Дебютувати за Барселону новачок команди може вже в суботу, 22 лютого – каталонці прийматимуть Ейбар.

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