Барселона представила третій комплект форми

В сезоні 2019/20 гравці Барселони можуть грати у формі бірюзового кольору. Саме таким є третій комплект ігрової форми чемпіона Іспанії.

Жерар Піке представив один з комплектів ігрової форми Барселони на сезон 2019/20. Екіпірування виконане в бірюзовому кольорі з додаванням синіх елементів на рукаві та комірці. Відповідне відео "блаугранас" виклали у клубному Twitter.

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Технічним спонсором Барселони, як і раніше, залишається компанія Nike. За інформацією Footy Headlines, саме в цьому варіанті формі каталонці можуть зіграти в матчі 1-го туру Ліги чемпіонів проти Борусії Д, який пройде 17 вересня.

До слова, основним комлектом форми Барси є синьо-гранатовий, а виїзний виконаний у жовтому кольорі.

Нагадаємо, Барселона невдало стартувала в чемпіонаті Іспанії – лише 4 очки та 8 позиція після 3-х турів.

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