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Барселона представила проект реконструкції Камп Ноу – неймовірні масштаби

20 жовтня 14:21 2092 Читать на русском
Барселона представила проект реконструкції Камп Ноу – неймовірні масштаби
Камп Ноу / фото із соцмереж

Легендарний стадіон Барселони Камп Ноу у найближчі роки буде модернізований. Каталонці вже представили проект реконструкції арени.

Барселона у офіційному твіттері клубу виклала відеоролик, у якому описується процес реконструкції стадіону Камп Ноу.

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Вартість робіт становитиме більше 400 млн євро, а реконструкцію планують завершити у 2021 році. Трибуни оновленого Камп Ноу будуть повністю накритими, а сама арена буде здатна вмістити близько 105 тисяч глядачів.

Камп Ноу був відкритий у 1957 році. Стадіон приймав поєдинки чемпіонатів світу та Європи, фінали єврокубків та Олімпіади-1992.

У мережі з'явився можливий комплект виїзної форми Барселони сезону 2019/20

Теги
Відеоновини Барселона Барселона Іспанія Головне Камп Ноу
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