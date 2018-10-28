Барселона представила проект реконструкції Камп Ноу – неймовірні масштаби

Легендарний стадіон Барселони Камп Ноу у найближчі роки буде модернізований. Каталонці вже представили проект реконструкції арени.

Барселона у офіційному твіттері клубу виклала відеоролик, у якому описується процес реконструкції стадіону Камп Ноу.

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Вартість робіт становитиме більше 400 млн євро, а реконструкцію планують завершити у 2021 році. Трибуни оновленого Камп Ноу будуть повністю накритими, а сама арена буде здатна вмістити близько 105 тисяч глядачів.

Камп Ноу був відкритий у 1957 році. Стадіон приймав поєдинки чемпіонатів світу та Європи, фінали єврокубків та Олімпіади-1992.

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