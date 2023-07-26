Барселона представила незвичну виїзну форму, яка натхненна епохою Кройфа – кольори з'являються вперше за 44 роки
11:35 - Читать на русском
Барселона в сезоні 2023/24 буде грати в оригінальному комплекті.
"Блаугранас" оприлюднили гостьове екіпірування на нову кампанію. Форма має незвичний дизайн, який прихильники Барселони не бачили 44 роки.
Манчестер Юнайтед оприлюднив нову виїзну форму – вишуканий стиль
Каталонці та Nike вирішили, що виїзна футболка матиме білий колір. Комплект доповнюється синіми шортами та шкарпетками в червону та синю смужку з написом "BARÇA" та логотипом постачальника екіпірування. Таким незвичним дизайном Барселона хотіла віддати данину епосі Кройфа, який грав у білій футболці в 1978 році.
Для презентації нової форми були вибрані Бальде, Педрі, Араухо та Серхі Роберто.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter