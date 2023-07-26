Барселона в сезоні 2023/24 буде грати в оригінальному комплекті.

"Блаугранас" оприлюднили гостьове екіпірування на нову кампанію. Форма має незвичний дизайн, який прихильники Барселони не бачили 44 роки.

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Каталонці та Nike вирішили, що виїзна футболка матиме білий колір. Комплект доповнюється синіми шортами та шкарпетками в червону та синю смужку з написом "BARÇA" та логотипом постачальника екіпірування. Таким незвичним дизайном Барселона хотіла віддати данину епосі Кройфа, який грав у білій футболці в 1978 році.

Для презентації нової форми були вибрані Бальде, Педрі, Араухо та Серхі Роберто.