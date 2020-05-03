Барселона прагне здійснити трансфер зірки Ювентуса – гравець не проти змінити обстановку

Барселона пригледіла підсилення в центр півзахисту в Ювентусі. Міралем П'яніч має шанс опинитися в Прімері.

Боснійський півзахисник туринського Ювентуса Міралем П'яніч став трансферною ціллю Барселони. Сам гравець схиляється до переходу, повідомляє AS.

Барселона дозволила Ювентусу вести перемовини з Артуром

За інформацією видання, 30-річний футболіст дав зрозуміти, що йому подобається ідея змінити клубну прописку. Натомість Барселона планує запропонувати Ювентусу підписати Артура. Хоча бразилець нещодавно заявив про бажання залишитися на Камп Ноу, але клуб хотів би його продати. Водночас Мауріціо Саррі подобаються характеристики Артура.

Контракт боснійця з Ювентусом розрахований до 2023 року. У поточному сезоні П'яніч провів 30 матчів за "Стару синьйору" в усіх турнірах, відзначившись 4 асистами та одним голом.

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