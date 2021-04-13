Барселона прагне продовжити контракти з двома гравцями – перші перемовини завершились нічим
Каталонський клуб вже розпочав роботу задля збереження Серхі Роберто та Оскара Мінгеси.
Барселона налаштована на продовження співпраці із Серхі Роберто та Оскаром Мінгесою та вже зробила перші кроки у цьому напрямку, повідомляє Mundo Deportivo.
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Керівництво "блаугранас" зустрілось з агентами гравців, але за результатими перших перемовин не досягла жодних домовленостей. Угода Серхі Роберто з клубом завершується у 2022 році, але сторони поки не розмовляли про фінансові аспекти. Барса лише запропонувала пролонгувати контракт на ще один рік.
Співпрацю з Оскаром Мінгесою хочуть зробити чіткішою. Наразі його угода діє до 2023-го, але у ній є пункт, згідно з яким він може піти з колективу цього літа за півмільйонну компенсацію. Зважаючи на те, що 21-річний оборонець став одним із провідних виконавців, контракт теж хочуть переглянути.
До слова, у кампанії 2020/21 Серхі Роберто зіграв 13 матчів, в яких відзначився одним голом та двома асистами. Оскар Мінгеса взяв участь у 33 поєдинках (2 голи та стільки ж результативних передач).
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