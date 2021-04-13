Барселона налаштована на продовження співпраці із Серхі Роберто та Оскаром Мінгесою та вже зробила перші кроки у цьому напрямку, повідомляє Mundo Deportivo.

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Керівництво "блаугранас" зустрілось з агентами гравців, але за результатими перших перемовин не досягла жодних домовленостей. Угода Серхі Роберто з клубом завершується у 2022 році, але сторони поки не розмовляли про фінансові аспекти. Барса лише запропонувала пролонгувати контракт на ще один рік.

Співпрацю з Оскаром Мінгесою хочуть зробити чіткішою. Наразі його угода діє до 2023-го, але у ній є пункт, згідно з яким він може піти з колективу цього літа за півмільйонну компенсацію. Зважаючи на те, що 21-річний оборонець став одним із провідних виконавців, контракт теж хочуть переглянути.

До слова, у кампанії 2020/21 Серхі Роберто зіграв 13 матчів, в яких відзначився одним голом та двома асистами. Оскар Мінгеса взяв участь у 33 поєдинках (2 голи та стільки ж результативних передач).

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