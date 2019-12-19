Барселона прагне продовжити контракт з Мессі мінімум до 2023 року

Каталонський клуб от-от розпочне перемовини з батьком аргентинського нападника Хорхе Мессі щодо пролонгації угоди про співпрацю.

Чемпіон Іспанії планує розпочати переговори щодо продовження контракту з шестиразовим володарем "Золотого м’яча" Ліонелем Мессі. Керівництво каталонського клубу вже повідомило батька і за сумісництвом агента гравця Хорхе Мессі, про бажання сісти за стіл переговорів, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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Президент Барселоны Жозеп-Марія Бартомеу планує залишити аргентинця на Камп Ноу як мінімум до 2023 року. Чинна угода між Мессі і каталонським клубом діє до 30 червня 2021 року, однак Ліонель має право розірвати її за власним бажанням по закінченню будь-якого сезону.

Нагадаємо, 32-річний Мессі у поточному сезоні провів 17 матчів за Барселону у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав 9 результативних передач.

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