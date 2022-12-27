Вже через кілька днів 18-річний форвард зможе починати переговори з потенційними роботодавцями, адже його контракт з Борусією завершується через 6 місяців. Наразі Мукоко налаштований покинути Дортмунд вільним агентом.

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Основним претендентом на Юссуфа вважається Барселона. Каталонці чітко дали зрозуміти гравцеві, що готові підписати його лише без компенсації. Допомогти каталонцям може сам футболіст. Мукоко вже вирішив, що "синьо-гранатові" стануть його наступною командою, повідомляє Sport.es з посиланням на Bild.

До слова, нападник Борусії – один із найбільших вундеркіндів німецького футболу. В його активі низка рекордів як наймолодшого автора голів. Також Мукоко став наймолодшим гравцем, який коли-небудь грав за збірну Німеччини на чемпіонатах світу.

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