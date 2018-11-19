Барселона прагне підкорити американський ринок незвичайною формою у стилі НФЛ

У мережі на вихідних стартував продаж лімітованої серії футболок іспанської Барселони, виконаних у стилі північноамериканської Національної футбольної ліги.

Американський виробник спортивного екіпірування Nike вслід за лондонськими Челсі та Тоттенхемом представив форму іспанської Барселони в стилі ліги з американського футболу. Про це повідомляє Footy Headlines.

У мережі з'явився можливий комплект виїзної форми Барселони сезону 2019/20

Компанії вдалося поєднати класичні барви "блаугранас" із силуетом футболок для американського футболу. Вона синя з чотирма червоними смугами спереду та позаду, а також однотонними рукавами.

Для обмеженого тиражу було обрано ім'я Філіппе Коутінью. Прізвище бразильця вказане на спині, а його "сімка" з'являється попереду, на лівому плечі та на спині. Клубний герб і фірмовий знак Nike вирішили розмістити на лівому рукаві.

Прикметно, що комірець футболки – жовто-червоний, а отже був натхненний каталонським прапором. Вартість незвичайної футболки Барси – 150 доларів.