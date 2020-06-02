Барселона прагне грати з глядачами ще в нинішньому сезоні – каталонці мають план

Заборона пускати глядачів на матчі Ла Ліги не влаштовує Барселону.

Каталонський клуб рішуче налаштований повернути своїх прихильників на трибуни домашнього стадіону ще в нинішньому сезоні, стверджує Esports COPE.

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Регулярний чемпіонат Іспанії планують відновити в середині червня, проте уряд не дозволяє проводити масові заходи з глядачами як мінімум до кінця нинішнього сезону, щоб запобігти новим спалахам коронавірусу.

Однак Барселона переконана, що ситуацію можна змінити. "Синьо-гранатові" спільно з лікарем Джоан Бладе готують дослідження, мета якого довести, що присутність глядачів на стадіоні можлива без ризиків. Йдеться про заповнення арени на 30% з регламентованим розміщенням людей. Повідомляється, що клуб розробляє кілька варіантів, які можуть задовольнити уряд.

До слова, Барселона досі не ухвалила рішення про повернення коштів власникам сезонних абонементів, як це зробили інші клуби Прімери. Керівництво каталонців сподівається, що їхній план спрацює, і частину матчів можна буде провести з глядачами.

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