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Барселона позмагається з Реалом за Ло Чельсо – він став відкриттям Ла Ліги в поточному сезоні

21:23 164 Читать на русском
Барселона позмагається з Реалом за Ло Чельсо – він став відкриттям Ла Ліги в поточному сезоні
Джованні Ло Чельсо / Фото ФК Бетіс

Реал та Барселона проведуть чергове Класіко, але на цей раз вже на трансферному ринку.

Хавбек ПСЖ Джованні Ло Чельсо, який проводить поточний сезон на правах оренди у Бетісі, став бажаною ціллю для іспанських грандів, повідомляє El Confidencial.

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Бетіс має можливість викупити права на 21-річного гравця у парижан за 22 млн євро та перепродати його дорожче.

Барселона та Реал влітку спробують придбати аргентинця, запропонувавши Бетісу своїх виконавців. Каталонці, окрім 22 млн євро, хочуть додати до угоди свого захисника Хуана Міранду. Королівський клуб на додачу до грошей запропонує форварда Маріано Діаса.

В поточному сезоні Прімери Ло Чельсо провів 20 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 4-ма асистами.

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