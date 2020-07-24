Барселона позбулася творця культової фотографії Мессі на 170 мільйонів лайків

Каталонський гранд вирішив не продовжувати контракт фотографа Сантьяго Гарсеса, інформує El Periódico.

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Скорочення працівників у Барселоні торкнулося багатьох осіб, але цей випадок виявився показовим. Гарсес став відомим на весь світ, коли у березні 2017 року зробив фотографію Ліонеля Мессі після історичного камбеку проти ПСЖ (6:1) в Лізі чемпіонів. Зірка Барселони навіть особисто зустрічався із 45-річним мексиканцем, який зафіксував один з найкращих моментів його кар'єри.

До слова, згадана фотографія Мессі мала шалену популярність у соцмережах, зібравши майже 170 млн лайків.

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