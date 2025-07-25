Брага на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Пау Віктора. Він поставив підпис під п'ятирічною угодою і обійшовся "канонірам" в 12 млн євро. Ця сума може бути збільшена на 3 мільйони євро бонусів у залежності від результатів гравця і Браги. Це рекордний трансфер для португальського клубу.

Барселона завершує продаж нападника – клуб Циганкова непогано заробить

"Каноніри" відразу ж прописали суму відступних за Пау Віктора в розмірі 50 млн євро. У Португалії нападник гратиме під 18-м номером. Раніше повідомлялося, що 30% суми трансферу відправляться в Жирону, попередній клуб гравця. Якби Пау покинув Барселону в перше трансферне вікно після переходу зі стану "червоно-білих", Жирона отримала б 50% від суми перепродажу.

Раніше Жирона продала форварда в Барселону за 2,7 млн євро. Тепер клуб Віктора Циганкова отримає ще 3,6 млн євро.

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