Барселона поїде в міні-тур до США

Керівництво іспанської Барселони вирішило поїхати до Сполучених Штатів у передсезонний міні-тур.

Сполучені Штати стануть наступним пунктом призначення каталонців після поїздки до Азії у липні, повідомляє Marca.

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Підопічні Ернесто Вальверде відвідають США у серпні, щоб зіграти два матчі проти Наполі (7 та 10 серпня). Перший поєдинок відбудеться на Хард Рок Стедіумі в Маямі, другий – на стадіоні в Мічигані.

Натомість під час азійського турне Барселоні зіграє Челсі в Токіо (23 липня) та з Віссел Кобе на домашньому стадіоні для команди Андреса Іньєсти, Давіда Вільї та Ко (27 липня).

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