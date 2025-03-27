У четвер, 27 березня, Барселона розгромила Вольфсбург (6:1) у матчі-відповіді 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів. Читайте подробиці на "Футбол 24".

Жіноча ЛЧ, 1/4 фіналу. Матч-відповідь

Барселона – Вольфсбург – 6:1 (перший матч – 4:1)

Голи: Сальма Паральюело, 10, 20, Бругтс, 41, Піна, 62, 77, Лєон, 90+1 – Беренстейн, 72

Барселона переживає болючу поразку від Реала в Ель Класіко (1:3) – першу за останні 19 дербі. Усю свою злість футболістки каталонської команди виплеснули на Вольфсбург – і повторно його здолали.

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Героїнею зустрічі стала Сальма Паральюело – протягом перших 20 хвилин вона оформила дубль: перший гол було забито у швидкій атаці після помилки німецьких футболісток на своїй половині поля, другий – у позиційній.

На цьому господарі поля не зупинилися і продовжили атакувати – голами також відзначилися Бругтс, Піна та Лєон. Як і в першому матчі в Німеччині, зіграти "на нуль" Барселона не змогла – у складі "вовчиць" свій гол забила Лінет Беренстейн.

У півфіналі ЛЧ Барселона зіграє з переможцем пари Манчестер Сіті – Челсі.

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