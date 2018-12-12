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Барселона повторила 20-річний рекорд Баварії у Лізі чемпіонів

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Барселона повторила 20-річний рекорд Баварії у Лізі чемпіонів
Усман Дембеле / ФК Барселона

Барселона зіграла внічию з Тоттенхемом в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Результат цього матчу дозволив Барселоні повторити рекорд турніру за кількістю ігор поспіль без поразок на своєму полі. Тепер каталонці ділять рекорд з Баварією, яка з березня 1998 року по квітень 2002 року не програвала вдома в Лізі чемпіонів протягом 29 матчів, повідомляє AS.

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Серія Барселони тепер також налічує 29 ігор. Востаннє "блаугранас" програвали на Камп Ноу в Лізі чемпіонів 1 травня 2013 року, коли їх з рахунком 3:0 розгромила саме Баварія. У цих 29 матчах без поразок Барселона забила 88 м'ячів.

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Якщо говорити про груповий етап ЛЧ, то каталонці не знають поразок на цій стадії з сезону 2009/10, коли на своєму полі сенсаційно програли Рубіну.

Ліга чемпіонів6 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Тоттенхем: Вівторок 11 грудня 2018

Барселона
Матч завершено
1 : 1
Тоттенхем
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Барселона Барселона Ліга чемпіонів Барселона - Тоттенхем Баварія Баварія
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