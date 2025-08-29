Барселона буде готова відпустити Ферміна Лопеса в Челсі за 90 мільйонів євро. Як інформує Mundo Deportivo, каталонський клуб спеціально завищив ціну, щоб не відпускати свого гравця в Челсі. Таким чином "блаугранас" хоче показати лондонцям, що Фермін не продається.

Раніше видання Diario Sport повідомляло, що Челсі зробив дві пропозиції Барселоні щодо Лопеса: спочатку "сині" запропонували 58 млн євро, а потім підвищили суму до 65 млн євро. При цьому Челсі був готовий виплатити цю суму одним платежем.

Раніше наставник Челсі Енцо Мареска особисто запевнив іспанця, що той стане ключовою фігурою в його команді.

