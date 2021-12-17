Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген є однією з ключових фігур у проекті каталонців.

Керівництво Барси не має наміру прощатись Марк-Андре тер Штегеном, попри низку чуток про трансфер голкіпера через фінансові труднощі каталонців, повідомляє Diario Sport.

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Навпаки, тренерський штаб Хаві Ернандеса бачить німецького воротаря одним з ключових гравців "блаугранас", про що тер Штегену повідомили особисто.

Марк-Андре захищає кольори Барселони з 2014 року. У нинішньому сезоні Ла Ліги тер Штеген провів 14 матчів, в яких пропустив 16 м'ячів.

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