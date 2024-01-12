Бразилець отримав ушкодження наприкінці першого тайму півфіналу Суперкубка Іспанії проти Осасуни (2:0), його негайно замінив Ламін Ямал. Лікарі діагностували у Рафінь травму підколінного сухожилля, повідомляє прес-служба клубу.

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Каталонці не називають точних термінів відновлення, оскільки вони будуть залежати від перебігу реабілітації гравця. Однак лікування від подібних травм займає приблизно шість тижнів. Тож Рафінья точно не зіграє у фіналі Суперкубка Іспанії проти Реала (14 січня) та ризикує пропустити перший матч 1/8 фіналу ЛЧ з Наполі (21 лютого).

До слова, у нинішньому сезоні 27-річний бразилець зіграв за Барселону 20 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 7 результативних передач. Рафінья – найкращий гравець команди за середньою результативністю. Йому потрібно трохи більше ніж 90 хвилини, щоб забити гол чи віддати асист.

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