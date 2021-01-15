Барселона повідомила про перенесення виборів президента на невизначений термін
Прихильники Барселони не скоро дізнаються ім'я нового боса "блаугранас".
Вибори президента каталонців, які мали пройти 24 січня, не відбудуться у запланований день, повідомляє офіційний сайт Барселони. Причиною такого рішення називають антикоронавірусні обмеження.
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Зокрема, уряд Каталонії повідомив клуб, що значна частина потенційних учасників голосування не зможе взяти участь у виборах. Як стверджує La Vanguardia, "блаугранас" попросили провести голосування поштою. Навіть якщо влада регіону дасть на це дозвіл, потрібен буде час на зміни у законодавстві, а тому нова дата голосування поки що невідома.
До слова, участь у виборах 24 січня мали взяти лише три кандидати – Жоан Лапорта, Віктор Фонт і Тоні Фрейкса, адже решта вибули в ході виборчої кампанії з різних причин.
Нагадаємо, восени Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку з цієї посади, раніше у функціонера був конфлікт з Ліонелем Мессі через бажання аргентинця покинути клуб.
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