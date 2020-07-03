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Барселона повідомила про чергову травму Умтіті

3 липня 14:26 - Читать на русском
Барселона повідомила про чергову травму Умтіті
Самюель Умтіті / Фото ФК Барселона

Схоже, у таборі каталонців є свій "Гарет Бейл", який має намір переплюнути зірку Реала за травматичністю.

Самюель Умтіті зазнав пошкодження лівого коліна, повідомляє офіційний сайт Барселони.

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26-річний француз повернувся під опіку лікарів каталонського клубу, про терміни відновлення чемпіона світу – поки не повідомляється. Варто відзначити, що це вже 4-та травма Самюеля у нинішньому сезоні, лише на початку червня він повернувся до тренувань.

У поточному розіграші Ла Ліги Умтіті провів 13 матчів.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Самюель Самюель Умтіті
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