Барселона повідомила про чергову травму Умтіті

Схоже, у таборі каталонців є свій "Гарет Бейл", який має намір переплюнути зірку Реала за травматичністю.

Самюель Умтіті зазнав пошкодження лівого коліна, повідомляє офіційний сайт Барселони.

Мессі озвучив Барселоні радикальне рішення щодо свого майбутнього – полетять голови

26-річний француз повернувся під опіку лікарів каталонського клубу, про терміни відновлення чемпіона світу – поки не повідомляється. Варто відзначити, що це вже 4-та травма Самюеля у нинішньому сезоні, лише на початку червня він повернувся до тренувань.

У поточному розіграші Ла Ліги Умтіті провів 13 матчів.

Барселона розписала нічию з Атлетіко: вирок для Сетьєна, надія на Пуча, рекордний гол і слабкий матч у виконанні Мессі