Барселона повертається до тренувань – всю команду перевірять на коронавірус

У середу, 6 травня, перша команда Барселони вперше за тривалий час збереться на клубній базі.

Усі гравці першої команди Барселони пройдуть тест на COVID-19. Медобстеження заплановане на 6 травня на клубній базі Ciutat Esportiva. Після здачі тесту команда найближчими днями розпочне індивідуальні тренування, повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових".

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Очікується, що з 18 числа каталонці, як і інші іспанські команди, зможуть займатися у невеликих групах. Відновлення чемпіонату Іспанії заплановане на початок червня. Всі поєдинки проходитимуть без уболівальників.

Нагадаємо, на вимушену паузу Барселона пішла лідером Ла Ліги – підопічні Кіке Сетьєна випереджають Реал на 2 очки.

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