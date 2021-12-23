"Синьо-гранатові" знову контактують з лондонцями стосовно оренди 25-річного форварда збірної Німеччини. Барса терміново шукає нападника після рішення Серхіо Агуеро завершити кар'єру через проблеми з серцем і травми низки атакувальних гравців "кулес".

Барселона готує трансфер зірки Аякса – екс-гравець амстердамців може стати частиною угоди

Каталонці начебто готові включити в угоду одного зі своїх гравців, прізвище якого наразі не вказується. Про це повідомив журналіст Пол Алонсо у Twitter.

Цікаво, що раніше Томас Тухель заморозив перемовини щодо відходу Тімо Вернера з Челсі. Вочевидь, каталонці таки налаштовані підписати німця, адже з доступних центрфорвардів у розпорядженні Хаві залишився "суперрезультативний" 31-річний Люк де Йонг (1 гол в 11-ти поєдинках).

У сезоні 2021/22 Вернер забив 5 голів і віддав 2 асисти в 14-ти матчах. Контракт переможця Ліги чемпіонів 2020/21 з лондонським клубом розрахований до 30 червня 2025-го.