Іспанський універсал Адама Траоре не скористався шансом закріпитися у рідному клубі.

Каталонський клуб подякував за співпрацю та попрощався з 26-річним футболістом на своєму офіційному сайті.

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Нагадаємо, Адама повернувся у Барселону наприкінці січня. "Синьо-гранатові" орендували Траоре у Вулверхемптона. Угода передбачала право повноцінного викупу, яке каталонці вирішили не використовувати. Іспанець повертається в АПЛ.

До слова, у другій половині минулого сезону Адама Траоре зіграв за Барселону 21 матч (10 у стартовому складі), відзначившись чотирма результативними передачами.

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