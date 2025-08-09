Тер Штеген залагодив конфлікт з Барселоною, інформує офіційний сайт "блаугранас". Німецький воротар погодився підписати медичний висновок для Ла Ліги. У зв'язку з цим клуб повернув йому капітанську пов'язку.

Раніше Марк-Андре переніс операцію на спині і відмовився підписувати медичний висновок для комісії Ла Ліги. Схвалення цього висновку дозволило б команді зареєструвати новачка.

У зв'язку з цим Барселона розпочала дисциплінарне провадження і вирішила тимчасово позбавити тер Штегена статусу капітана.

Тепер конфлікт врегульовано.

