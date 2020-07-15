Барселона поверне півзахисника з оренди

Хавбек Бетіса Карлес Аленья не залишиться у севільському клубі на наступний сезон.

Барселона поверне Карлеса Аленью, який на правах оренди захищає кольори Бетіса. Таким чином, матчі проти Алавеса та Вальядоліда стануть останніми для 22-річного хавбека у футболці "вердібланкос", повідомляє Mundo Deportivo.

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Молодий півзахисник не мав ігрової практики у Барселоні, тому взимку вирушив у оренду. За Бетіс він провів 14 матчів (сумарно – 567 хвилин). Зауважимо, що клаусула Аленьї складає 75 млн євро.

Враховуючи можливий відхід Ракітіча та Відаля, "синьо-гранатові" вирішили повернути Карлеса, про що вже повідомили Бетіс. Крім того, вихованець Барселони дозволить клубу омолодити склад та зменшити витрати на зарплату, позаяк заробляє значно менше за своїх іменитих конкурентів.

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