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Барселона поверне півзахисника з оренди

19:28 - Читать на русском
Барселона поверне півзахисника з оренди
Карлос Аленья / EFE

Хавбек Бетіса Карлес Аленья не залишиться у севільському клубі на наступний сезон.

Барселона поверне Карлеса Аленью, який на правах оренди захищає кольори Бетіса. Таким чином, матчі проти Алавеса та Вальядоліда стануть останніми для 22-річного хавбека у футболці "вердібланкос", повідомляє Mundo Deportivo.

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Молодий півзахисник не мав ігрової практики у Барселоні, тому взимку вирушив у оренду. За Бетіс він провів 14 матчів (сумарно – 567 хвилин). Зауважимо, що клаусула Аленьї складає 75 млн євро.

Враховуючи можливий відхід Ракітіча та Відаля, "синьо-гранатові" вирішили повернути Карлеса, про що вже повідомили Бетіс. Крім того, вихованець Барселони дозволить клубу омолодити склад та зменшити витрати на зарплату, позаяк заробляє значно менше за своїх іменитих конкурентів.

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Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Барселона Барселона Бетіс Бетіс Карлес Карлес Аленья
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