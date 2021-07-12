Барселона повернула таланта з ПСЖ і відразу прописала класулу у розмірі 50 млн євро
22:03 - Читать на русском
Барселона підсилила молодіжний сектор своїм давнім знайомим.
Півзахисник Кайс Руїс-Атіль підписав контракт на 3 роки, інформує офіційний сайт "блаугранас". Наразі він виступатиме за Барселону В.
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Руїс-Атіль виховувався у Ла Масії, але 6 років тому вирішив приєднатися до ПСЖ. Хавбек поступово прогресував і зміг дебютувати за першу команду парижан у минулому сезоні. Втім, цього літа 19-річний гравець повернувся на Камп Ноу вільним агентом.
Додамо, що у контракті юного новачка "блаугранас" прописана серйозна клаусула – 50 млн євро.
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