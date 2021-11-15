Барселона поцупила Алвеса з-під носа у мексиканського клубу
20:13 - Читать на русском
Дані Алвес був за крок до переходу у мексиканський Леон.
За кілька тижнів до підписання контракт з Барселоною Дані Алвес погодився перейти у Леон, повідомляє Fieramania.
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Мексиканський клуб вже узгодив для 38-річного бразильця контракт із зарплатою 3 млн доларів на рік, але трансфер зірвала Барселона. Дані повернувся до табору каталонців, підписавши угоду до кінця сезону з можливістю продовження ще на рік.
Вийти на поле у формі Барси Алвес зможе лише з січня. Нагадаємо, захисник виступав за Барселону у 2008-2016 роках.
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