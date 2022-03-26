Президент Барселони зізнався, що злочинні дії рашистів на нашій землі вплинули і на іспанський клуб.

"Наразі ми обговорюємо ситуацію з міською владою. Тривають внутрішні дебати щодо впливу війни в Україні на проект реконструкції Камп Ноу. Вже встановлено, що вартість матеріалів зросла на 25%, також виросли відсоткові ставки, у зв'язку з чим потрібно все додатково обговорити.

Ферран Торрес порадив Барселоні запросити Зінченка, – ЗМІ

Те, що відбувається, змушує нас все переосмислити. Не можна забувати, що поточна ситуація серйозно впливає на економіку і на клуб загалом.

Чи може вирости загальна вартість реконструкції Камп Ноу? Ми оцінюємо ситуацію. Є всі дозволи, є графік робіт, але якщо все це займе надто багато часу, доведеться вносити зміни", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Нагадаємо, влітку арена "синьо-гранатових" буде перейменована. Відповідно до нової спонсорської угоди, легендарний стадіон називатиметься Spotify Камп Ноу.

Росія напала на Україну: Динамо відпускає зірочку до збірника, тренер Шахтаря може отримати нову престижну роботу (LIVE)