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Барселона постраждала від масової кібератаки – головними жертвами стали Бартомеу та його прибічники

21:09 - Читать на русском
Барселона постраждала від масової кібератаки – головними жертвами стали Бартомеу та його прибічники
Жозеп-Марія Бартомеу / Сайт Барселони

Барселона зазнала серйозного удару по репутації у соцмережах.

Консалтингова компанія Deloitte виявила атаку 3-тисячної "армії" ботів на каталонський гранд, інформує AS з посиланням на El Mundo.

Барселона готова продати дюжину гравців

Основними цілями кривдників стали президент клубу Жозеп-Марія Бартомеу, прихильні йому директори та фанати "блаугранас". На їхню адресу було спрямовано понад 20 тисяч негативних повідомлень у різних соцмережах Барселони. Пошуки джерел ботів привели до кількох груп, серед них і сайт elnacional.cat, який відкрито підтримує незалежність Каталонії.

Нагадаємо, кіберскандал стається з Барселоною не вперше. У лютому клуб також пов'язували із активним залученням ботів, однак тоді організатором нібито був сам Бартомеу, який хотів нашкодити репутації гравців та своїх опозиціонерів серед керівництва.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу
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