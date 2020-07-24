Барселона постраждала від масової кібератаки – головними жертвами стали Бартомеу та його прибічники

Консалтингова компанія Deloitte виявила атаку 3-тисячної "армії" ботів на каталонський гранд, інформує AS з посиланням на El Mundo.

Барселона готова продати дюжину гравців

Основними цілями кривдників стали президент клубу Жозеп-Марія Бартомеу, прихильні йому директори та фанати "блаугранас". На їхню адресу було спрямовано понад 20 тисяч негативних повідомлень у різних соцмережах Барселони. Пошуки джерел ботів привели до кількох груп, серед них і сайт elnacional.cat, який відкрито підтримує незалежність Каталонії.

Нагадаємо, кіберскандал стається з Барселоною не вперше. У лютому клуб також пов'язували із активним залученням ботів, однак тоді організатором нібито був сам Бартомеу, який хотів нашкодити репутації гравців та своїх опозиціонерів серед керівництва.

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