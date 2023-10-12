Останнім часом Барсу накрила серія травм. Лєвандовскі, де Йонг, Кунде, Педрі, Араухо та низка інших гравців мають проблеми зі здоров'ям. Деякі з них не зіграють проти Реала в Класіко і Шахтаря в Лізі чемпіонів.

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Каталонський клуб змушений був реагувати на масову проблему. Барса посилила контроль за профілактикою травм і відновленням гравців. "Блаугранас" вирішили заборонити футболістам займатися спортом у час, вільний від тренувань. Зокрема, табу наклали на баскетбол та паддл-теніс.

Також гравцям Барси рекомендували утриматися від куди простіших навантажень – їзди на велосипеді, занять в тренажерному залі та навіть звичайної пробіжки, повідомляє AS.

На думку медичного і тренерського штабів Барселони, футболістам цілком достатньо тих навантажень, які вони отримують на заняттях у клубі. Лікарі вважають, що фізична активність у вільний час може спричинити перевтому і, як наслідок, травму.

До слова, нещодавно Челсі рекомендував Михайлу Мудрику обмежити інтенсивність занять у тренажерці. Пізніше з'явилася інформація, що українець ігнорує вказівки Маурісіо Почеттіно і його штабу.

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