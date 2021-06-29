19-річний вінгер змінив Барселону на Марсель, інформує офіційний сайт "блаугранас".

Барселона розірвала контракт з гравцем, який грав виключно проти Динамо – експеримент на 7 мільйонів євро

Де ла Фуенте став першим літнім новачком Марселя. Його контракт з провансальцями розрахований на 4 роки – до літа 2025-го. Французам Конрад обійшовся у 3 мільйони євро, каталонці ще отримають фіксований відсоток від його подальшого продажу.

До слова, за першу команду "блаугранас" американець дебютував у київському матчі Ліги чемпіонів проти Динамо (4:0). Також грав проти Ференцвароша в ЛЧ та Корнельї у Кубку Короля. Виступає він і за молодіжні збірні США.

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