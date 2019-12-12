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Барселона показала всі хет-трики Мессі в Ла Лізі – відео рекордного досягнення аргентинця

19:40 237 Читать на русском
Барселона показала всі хет-трики Мессі в Ла Лізі – відео рекордного досягнення аргентинця
Ліонель Мессі / фото: Ла Ліга

Форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився трьома забитими голами у матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії проти Мальорки (5:2).

Цей хет-трик став для аргентинця 35-м в іспанській Прімері, що дозволило Мессі нарешті випередити Кріштіану Роналду. Португалець 34 рази забивав по три м'ячі у матчах Ла Ліги.

Мессі побив рекорд Роналду за кількістю хет-триків у Ла Лізі

Всього аргентинець забив 431 гол у 462 матчах за Барселону в чемпіонаті Іспанії, що також є рекордом першості.

Додамо, що в нинішньому сезоні Мессі провів за Барселону 10 матчів у Прімері, в яких забив 12 голів та віддав п'ять гольових передач.

Грізманн відповів на закиди про відсутність спілкування з Мессі та Суаресом

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