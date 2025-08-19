Барселона показала нову форму в ретро кольорах – каталонці презентували комплект в стилі Карпат
Барселона прекрасним роликом презентувала третій комплект форми на сезон 2025/26.
Барселона у своїх соцмережах показала новий комплект екіпірування. Нова форма розроблена в помаранчевих кольорах.
Зірка Барселони отримав удар ногою в обличчя – моторошні кадри (ФОТО)
Розробники надихнулися помаранчевою формою 2009 року, в якій "блаугранас" виграла Клубний ЧС. Востаннє, коли Барселона використовувала схожий відтінок був сезон 2014/15. Тоді "кулес" оформила требл, вигравши Лігу чемпіонів, Ла Лігу та Кубок Іспанії під керівництвом Луїса Енріке.
Комплект "блаугранс" представили роликом, де показані минулі і теперішні звитяги Барселони, та радість фанатів. Схожим чином представляли свою форму Карпати.
