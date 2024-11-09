Барселона оголосила про початок нової угоди з Nike, яка забезпечить клубу значне збільшення доходів. Відбулося позачергове засідання Ради директорів на чолі з Жоаном Лапортою, де було проголосовано за продовження угоди. Нове партнерство пролонговано до 2038 року.

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За інформацією RAC 1, Барселона отримає додаткові 48 мільйонів євро з 2024 по 2028 рік у порівнянні з поточними умовами, а з 2028 по 2038 роки – на 58-60 мільйонів більше. Окрім цього, до цієї суми додається бонус за поновлення контракту, який складе понад 100 мільйонів євро. Загалом угода оцінюється у 1,7 млрд євро.

Нагадаємо, Барселона співпрацює з Nike з 1998 року. Раніше з'являлась інформація, що "синьо-гранатові" близькі до того, що припинити співпрацю з компанією через те, що старий контракт від 2016 року не відповідає запитам ринку.

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