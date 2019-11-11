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Барселона подасть апеляцію щодо жовтої картки Мессі в матчі з Сельтою

22:04 200 Читать на русском
Барселона подасть апеляцію щодо жовтої картки Мессі в матчі з Сельтою
Ліонель Мессі / Marca

Каталонський клуб не бажає погоджуватись із жовтою карткою, отриманою Ліонелем Мессі в матчі 13-го туру Ла Ліги.

23’ Ліонель Мессі
45+1’ Ліонель Мессі
48’ Ліонель Мессі
86’ Серхіо Бускетс
 
Лукас Оласа 42’
23’ Ліонель Мессі
42’ Лукас Оласа
45+1’ Ліонель Мессі
48’ Ліонель Мессі
86’ Серхіо Бускетс

Барселона подала апеляцію на жовту картку Ліонеля Мессі, повідомляє Marca. Додається, що каталонці надали докази невинності аргентинця.

Ефектний хет-трик Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Сельта – 4:1

Також зазначається, що рішення з приводу скасування жовтої картки Мессі має бути прийняте в середу.

Нагадаємо, аргентинський форвард був попереджений на 40-й хвилині матчу з Сельтою, після чого галісійці забили м'яч зі штрафного. Втім, сам Мессі відзначився хет-триком і допоміг Барселоні перемогти з рахунком 4:1.

До слова, в нинішньому сезоні аргентинець забив 9 м'ячів і віддав 5 результативних передач в 11 матчах за "блаугранас" у всіх турнірах.

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