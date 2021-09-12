Барселона прагне повернути на Камп Ноу 23-річного іспанця. Каталонці навіть можуть запропонувати "бикам" 70 млн євро, повідомляє Marca.

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Із "блаугранас", які вже нібито узгодили контракт з Ольмо, за гравця поборються ще три європейські гранди: Манчестер Юнайтед, Баварія та Ювентус. Лейпциг же готовий продати Дані, але поки не поспішає, адже очікує, що той ще виросте у ціні.

Нагадаємо, Дані Ольмо є вихованцем Барселони. За Лейпциг іспанець виступає з січня 2020-го, а в минулому сезоні провів 46 матчів (7 голів і 12 асистів).

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