Барселона побореться з Ювентусом, Баварією та Манчестер Юнайтед за свого вихованця
Форвард РБ Лейпциг Дані Ольмо користується неабияким попитом серед топ-клубів Європи.
Барселона прагне повернути на Камп Ноу 23-річного іспанця. Каталонці навіть можуть запропонувати "бикам" 70 млн євро, повідомляє Marca.
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Із "блаугранас", які вже нібито узгодили контракт з Ольмо, за гравця поборються ще три європейські гранди: Манчестер Юнайтед, Баварія та Ювентус. Лейпциг же готовий продати Дані, але поки не поспішає, адже очікує, що той ще виросте у ціні.
Нагадаємо, Дані Ольмо є вихованцем Барселони. За Лейпциг іспанець виступає з січня 2020-го, а в минулому сезоні провів 46 матчів (7 голів і 12 асистів).
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